Novo Progresso paga o valor mais alto em gasolina do Brasil

Novo Progresso está entre as cidades que pagam o valor mais alto em gasolina no Brasil

(Foto:Reprodução)- Novo Progresso no sudoeste do estado concentra valores que chama atenção nacional dos produtos tipo gasolina, diesel e gás de cozinha. Em pesquisa realizada nesta semana podemos observar que os postos de combustíveis de Novo Progresso ignoraram a baixa da gasolina e os donos de postos mantiveram os preços nas bombas[livre comercio].

Os comerciantes de gás e combustível argumentam que o frete para novo Progresso também é mais elevado elevando assim os preços dos produtos,explicam.

O consumidor de Novo Progresso continua pagando R$ 5,20 pela gasolina comum, este preço é o mais alto do Brasil segundo estudo. Em uma pesquisa apresentou dados que “historicamente, o Acre lidera o ranking de Estados com os preços mais altos em quase todo tipo de combustível, e se equivale com os preços dos postos de Novo Progresso.

Vamos comparar com um estudo realizado recente e publicado na impressa do estado onde o Pará está entre os estados que pagam o valor mais alto em gasolina no Brasil. Veja e compare;

Um levantamento realizado com mais de 18 mil postos credenciados em todo o país mostrou que a Região Norte é a que tem as médias de valores mais altas para o diesel, diesel S-10, etanol e gasolina. Em alguns estados da região, o valor da gasolina supera os R$ 5 o litro, como é o caso do Acre, R$ 5,152, e por Tocantins, onde o combustível é encontrado a R$ 4,999. No Pará, o valor da gasolina no mês de setembro chegou a R$ 4,959.

“Historicamente, o Acre lidera o ranking de Estados com os preços mais altos em quase todo tipo de combustível. Nesse mês, conseguiu ter uma redução expressiva no preço do etanol, de R$ 0,20, mas a gasolina aumentou e ficou acima dos R$ 5”, explica o Diretor-geral de Frota e Soluções de Mobilidade da Edenred Brasil, Jean-Urbain Hubau (Jurb).

O estado do Amazonas foi o que apresentou o valor mais acessível para o etanol, comercializado a R$ 3,490 o litro. Já para a gasolina, o estado com o menor valor é o Amapá, pelo preço médio de R$ 4,480, em setembro.

No Amapá, o levantamento registrou um aumento de R$ 0,37 para o diesel, ou 9% em relação a agosto. “A alta fez com que o Estado figurasse entre os mais caros no comparativo da região, empatado com o Acre”, comenta Jurb.

