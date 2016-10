Novo Progresso participa do 1° Seminário de Piscicultura do Tapajós no município de Itaituba

Estiveram presentes em Itaituba na quinta feira (20/10) para participarem do 1° Seminário de Piscicultura do Tapajós o Secretário de Agricultura de Novo Progresso (Joãozinho Borges)e o Secretário de Meio Ambiente de Novo Progresso (Juliano Simionato), Presidente e Diretor da Coopernova (Daniel e Odomeno), Produtor Rural do assentamento Santa Julia (Elias), Vereador Cabral (PDT) e Alvarenga.

Este encontro foi coordenado pelo Gerente Regional da Sedap (Douglas) , na reunião estava presente os pescadores , os produtores rurais ligados a agricultura familiar e os secretários de agricultura dos seis municípios ao qual pertence a regional da SEDAP.

O Seminário servir para que os participantes adquirir-se conhecimento sobre os seguintes pontos voltados para a piscicultura:

Legislação Ambiental;

Sistema de Produção e Orientação Técnica;

Produtor fazendo relatos das suas experiências com a produção de Tambaqui e Pirarucu;

Insumos e rações;

Cadeia da Piscicultura no Brasil.

Nesta palestra o Secretário de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca – SEDAP ( Hildegardo Nunes ) fez abertura do seminário e falou da importância do setor para economia do Pará, o potencial do mercado e a grande quantidade de rios, igarapés, lagos que existe e favorece o desenvolvimento da piscicultura no Estado do Pará.

O Encontro foi muito proveitoso para os participantes porque adquiriram conhecimento das novas tecnologias para criação de peixe, da legislação ambiental especifica para a piscicultura.

Fonte: Redação Jornal Folha do Progresso – Fotos: Alvarenga

Curtir isso: Curtir Carregando...