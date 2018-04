Novo Progresso pode ter representante nesta eleição- Sargento Cruz pode disputar com a legenda de Bolsonaro

Eu, Sargento Cruz , fui convidado para disputar as eleições pelo partido do Bolsonaro, informou ao Jornal Folha do Progresso. (Foto Arquivo Pessoal)



Conhecido na região, por travar uma árdua luta contra a bandidagem e o trafico de drogas, Sargento Cruz também tem se empenhado com projetos sociais voltados para prevenção antidrogas. Conforme revelou o Sargento , a possibilidade de disputar esta eleição e representar Novo Progresso com a legenda do presidenciável Bolsonaro.

Segundo Cruz ele foi convidado pela regional para ser candidato a Deputado Estadual, e nestes dias vai até Santarém para acertar detalhes.

Não quero outro partido, sou apoiador das idéias e vou apoiar Bolsonaro para ser o presidente do Brasil. Essa foi uma das exigências e vocês verão futuramente, nos meus materiais de campanha, eu junto com Bolsonaro. Eu sou “Bolsonaro presidente do Brasil”, independente do partido que eu esteja.

Eu recebi propostas de partidos pequenos que estão atrás de mim para poder conseguir eleger um deputado devido a cláusula de barreira. Neste processo para se eleger é preciso ter uma votação expressiva e vi ai a possibilidade de estar nesta eleição entre eles.

E MELHOR JAIR SE ACOSTUMANDO!

SGT CRUZ VEM AI!

Maranhense de 51 anos, chegou no estado do Pará com 12 anos, com 28 anos de Policia Militar , Cruz tem 22 anos prestando serviços na cidade de Novo Progresso!

Optei pelo que achei melhor – Bolsonaro- porque sei que vou poder ajudar no governo, vão deixar eu dar palpites sobre segurança pública, inclusive eu já falei de plano de carreira, sobre minha experiência, sobre viaturas, coletes de PM, reposição salarial, conversei tudo. Nas últimas eleições, eu apoiei Macarrão (PSC) para prefeito aqui em Novo Progresso, fui candidato a Vereador, agora se eleito deputado estadual vou poder ajudar nossa cidade também, afirmou Cruz.

Veja Atuação do Sargento em Novo Progresso e Região

Em Novo Progresso, sempre se destacou na participação direta e decisiva nas prisões de maior repercussão, seja traficantes, estupradores ou homicidas.

Nome, MANOEL CRUZ DA SILVA, 1º SGT PM.

Conhecido por SGT CRUZ.

Servindo atualmente na 7ª CIPM de Novo Progresso, seu lema sempre foi servir e proteger a população. Já comandou vários Destacamentos da PM, inclusive Aveiro, Castelo de Sonhos, Cachoeira da serra e Moraes Almeida, por todos os locais que passou, teve sua volta solicitada pela sociedade.

*28 anos de Policia Militar, nunca foi punido, nunca se envolveu em corrupção, excepcional carreira na corporação.

*Graduado em Ciências Sociais pela Universidade Luterana do Brasil, ULBRA.

*Já teve experiência, como professor, já trabalhou com três disciplinas.

*Ganhador da Medalha Tiradentes, homenagem do governo do estado para as autoridades civis e militares que se destacam durante o ano.

*Medalha de 25 de bons serviços prestados a sociedade paraense.

*Medalha Coronel Fontoura, destaque entre os militares do estado do Para.

*Medalha de 10 anos de bons serviços prestados a policia militar e a população paraense.

*Medalha Láurea do Mérito Pessoal, como um destaque do ano de nossa 7ª CIPM de Novo Progresso-PA.

*Mais de 28 anos servindo a população do Oeste do Paraense!

Sargento Cruz finalizou;

Um abraço, gostaria que vocês divulgassem essa informação nos grupos que vocês estiverem, para dar esse esclarecimento. Força e honra, e vamos para lá guerrear pelo nosso povo. Deus no comando sempre.

