Novo Progresso – “Prefeitura Decreta Recesso Administrativo De Fim de Ano”

(Prefeitura Municipal de Novo Progresso – Foto Arquivo Jornal Folha do Progresso)– A Prefeitura Municipal de Novo Progresso , através do decreto nº 063/2016, determina recesso de final de ano aos servidores públicos municipais, que vai do dia “12 de Dezembro até 31 de Dezembro de 2016″. Nesse período, não haverá atendimento no Paço Municipal, ou seja, no período de recesso não haverá atendimento à população. Tal medida se faz necessária, uma vez que a mesma oportuniza aos servidores um descanso e o festejo tradicional do final de ano com suas famílias. Além disso, trata-se uma medida que gerará economia para administração, que não terá gastos operacionais num período que bem poucos munícipes procuram a Prefeitura.

Nesse período, os serviços essenciais continuarão atuando em forma de plantão, como atendimento de saúde, limpeza pública, abastecimento de água, vigilância de próprios municipais, matrículas escolares e outros essenciais a população.

“No Decreto ressalta que os Secretários Municipais deverão ficar atendo as emergências e ao atendimento sem onerar despesas (Hora extra) ao cofre publico”. Cada Secretário ficara responsável pela elaboração de estratégias sem onerar prejuízos ao cofre publico.

Por Redação Jornal Folha do Progresso

