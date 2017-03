Novo Progresso -Professores paralisam atividades contra reforma da Previdência Social

Professores e funcionários de escolas de Novo Progresso no sudoeste do estado do Pará, paralisaram suas atividades nesta sexta-feira (31) em um protesto de 24 horas contra as reformas da Previdência e Trabalhista, do governo federal.

Com faixas e um carro de som professores alunos e servidores fizeram uma caminhada pelas ruas da cidade explicando sobre o protesto.

Faixa SINTEPP

“Sindicato dos trabalhadores em educação pública do Pará filiado a CNTE Subsede de Novo progresso”

Não fique só. Fique sócio! Fortaleça seu instrumento de luta!

O Jornal Folha do Progresso não conseguiu contato coma a Secretaria de Educação, quanto à paralisação se foi em todo município, e quanto ao dia perdido será reposto e/ou se os que faltaram terão o dia descontado.

Reformas do governo federal

A reforma da Previdência proposta pelo governo prevê, entre outras coisas, a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria.

A gestão Temer também apresentou um projeto para mudar a legislação trabalhista. Uma das ideias é permitir que negociações coletivas se sobreponham à lei.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

