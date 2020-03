Novo Progresso prorroga medidas e rede municípal de ensino aulas continuam suspensas

(Foto:Reprodução) – Seguindo a linha adotada pelo Governo do Pará no combate ao coronavírus, o município de Novo Progresso prorroga por mais treze dias o Decreto que suspendeu aulas, conforme informou a Secretaria de Educação Juliana B. da Silva.

A medida foi tomada após reunião em conjunto com secretariados no gabinete do prefeito Macarrão em Novo Progresso, o comercio foi liberado.

A Prefeitura Municipal de Novo Progresso e a Secretaria municipal de Educação como medida preventiva vem a publico informar que as aulas na rede municipal e ensino continua suspensa até dia 13 de Abril. As escolas estarão disponibilizando material pedagógico para “REGIME ESPECIAL DE AULAS NÃO PRESENCIAIS”,



Leia mais:Convid-19 – Prefeitura suspende decreto municipal e libera funcionamento do comércio em Novo Progresso

Fica mantida a suspensão das aulas nas unidades das redes pública e privada de ensino municipal de Novo Progresso pelo período de 13 dias, valendo desde 01 de Abril, sem prejuízo de conteúdo e de cumprimento do calendário letivo. A Secretaria de Educação vai organizar o calendário de reposição das aulas na rede municipal.

Leia também:Novo Progresso amplia medidas contra o coronavírus, suspende aulas e monitora outras ações

“Conforme orientação do Governo do Estado, medidas preventivas continuam a serem efetivadas a fim de resguardar a saúde publica e conter os avanços da CONVID-19. Recomenda que a mesma medida seja adotada pela rede privada,concluiu a secretaria”.

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...