Novo Progresso recebe equipamentos para nova Estação de Tratamento de Água do município

Chegou ao município de Novo Progresso os equipamentos e materiais que irão compor a nova Estação de Tratamento de Água (ETA). As peças foram apresentadas à população em uma carreata pelas principais ruas e avenidas da cidade nesta semana. O módulo de filtro, floculador e um decantador, que farão parte da Estação, serão instalados em bases de concreto construídas na mesma área onde existe a ETA atual.

A nova estrutura tem capacidade para tratar 180 mil litros de água por hora e aumentará em 80% a produção de água na cidade. A ampliação e modernização do sistema de abastecimento faz parte de um pacote de mais de R$ 3 milhões em obras, que vem sendo realizadas desde junho, para melhoria da distribuição do fornecimento de água garantindo o acesso à água potável para mais de 20 mil pessoas.

Segundo o gestor de operações da Águas de Novo Progresso, Lucas Rocco, a estrutura da nova estação já está em processo de montagem. “Esse investimento tem a finalidade de ampliar o abastecimento de água no município, demonstrando o nosso compromisso com a população”, ressalta.

Além da estação em andamento, a concessionária já construiu mais de 17 mil metros de redes de distribuição e adutora – tubulação de grande diâmetro utilizada para transportar água – que beneficiarão toda a cidade, principalmente os bairros Juscelândia, Serro Azul e Jardim Europa. A meta é oferecer água com pressão adequada para atender os bairros mais altos da cidade e distantes da região central.

Para mais informações sobre as ações realizadas no município pela Águas de Novo Progresso, acesse www.aguasdenovoprogresso.com.br

Thais Tomie /Assessoria de Comunicação Nascentes do Xingu

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...