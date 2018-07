Novo Progresso recebe maquinários através de emenda parlamentar

O município de Novo Progresso recebeu na ultima quinta-feira (05), uma retro escavadeira e um trator agrícola, oriundos de emenda parlamentar do deputado estadual Hilton Aguiar.

A entrega dos maquinários aconteceu durante uma solenidade realizada na Feira Agropecuária de Santarém e contou com a presença de diversas autoridades, entre as quais o deputado estadual Hilton Aguiar, o ex-chefe da casa Civil José Megale.

O município foi representado pelo Vereador Juarez Civieiro e o Secretário de Governo Breitner Vidovix , na oportunidade receberam das mãos do Deputado Estadual Hilton Aguiar um trator agrícola e uma retro escavadeira 4×4 para o município de Novo Progresso.

Os equipamentos foram viabilizados através de emenda parlamentar do Deputado com recursos do Governo do Estado do Pará.

O Prefeito Macarrão (PSC) de Novo Progresso, agradeceu ao deputado Hilton Aguiar pelo empenho em conseguir essa emenda para o Município e, também agradeceu ao ex-chefe da Casa Civil do Estado, José Megale, ao Deputado Marcio Miranda (DEM) em especial ao Governador Simão Jatene.

“Esses equipamentos estão chegando em boa hora e serão utilizados para o desenvolvimento do município de Novo Progresso. Nosso lema é trabalho , e sempre estaremos em busca de melhores condições para a população de Novo Progresso, está é a confirmação que precisamos de representantes políticos comprometidos com nosso povo, comentou Macarrão.

Por:Redação Jornal Folha do Progresso

