Novo Progresso recebe operação “Festas Seguras 2020” deflagrada na quinta-feira (3).

PMPA dá início à Operação Festas Seguras 2020 – (Foto:Via Whatsapp)

Operação é deflagrada na área 7ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) Novo Progresso para garantir a segurança da população.

Ação policial acontecerá durante todo o mês de dezembro.

Foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (3), em Novo Progresso, a operação “Festas Seguras 2020” na área do Comando de Policiamento Regional (CPR) X .

O lançamento da operação foi realizada em todo estado do Pará. Novo Progresso conta com o reforço do Grupo Tático Operacional (GTO) e Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas (Rocam) para realizar as ações.

A operação realizará ações preventivas e repressivas a possíveis delitos e demais ocorrências durante todo o mês de dezembro, com o objetivo de promover a segurança pública no município até virada de 2021.

A operação integrada busca garantir mais segurança a população nessa época do ano, quando o município recebe visitantes de todos os lugares.

