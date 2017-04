Novo Progresso recebe R$ 115 mil para investimento na educação

“Dinheiro foi destinado pelo ex-deputado Giovanne Queiroz (PDT)”

Novo Progresso iniciou o ano com a confirmação de uma emenda parlamentar do ex-deputado federal Giovanne Queiroz (PDT) que disponibilizou o recurso em 2014 e somente agora o município recebeu a verba já destinada para a compra de equipamentos de “AR Condicionado” para as escolas municipais.

A emenda estava cadastrada desde 2014 e somente agora foi liberada ao Município e foi investida na compra dos 45 aparelhos que vão proporcionar mais conforto e qualidade de vida dos alunos durante as aulas.

São 45 (quarenta e cinco) novos aparelhos de 30 mil Btu’s da marca Split High Wall, adquiridos através de recursos no valor R$ 115.605,00 reais, de emenda parlamentar destinada para Novo Progresso, através do ex-deputado federal Giovanne Queiroz (PDT) e vai contemplar as escolas do município.

Esse recurso é do exercício de 2014 e atende ao projeto do ex-vereador “Adecio Piran (PDT)”, aprovado naquela casa de leis para atender a rede municipal de ensino.

O prefeito Ubiraci Soares (PSC) agradece ao ex deputado Federal Giovane Queiroz que hoje está a frente da secretaria de Agricultura do estado do Pará, pela destinação dos recursos para aquisição dos aparelhos que vão proporcionar mais conforto e qualidade de vida dos alunos durante as aulas.

O recurso estava destinado, mas foi preciso a participação da atual gestão com a contrapartida diante da aquisição dos aparelhos. Agora cabe a Secretaria de Educação disser quais escolas serão beneficiadas.

