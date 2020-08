Novo Progresso registra mais uma morte pelo novo coronavírus e total chega a 15

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os casos de Covid-19 vem diminuído gradativamente no município durante a semana, fechou esta sexta-feira com 6 novos casos, a media anterior de 20 casos diários.

A Prefeitura de Novo Progresso, por meio da Secretária de Saúde, confirmou, na tarde desta sexta-feira (7/08) mais um óbito pelo novo coronavírus no município, totalizando 15 vítimas fatais da Covid-19. Este último óbito é de um homem de 84 anos, que estava internado no hospital Regional do Tapajós em Itatuba. A vítima tinha doença cardíaca crônica e tinha 84 anos, a morte aconteceu na quinta-feira (5) a tarde.

You May Also Like