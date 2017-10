Novo Progresso registra o dia mais violento dos últimos anos: foram cinco baleados e um morto-dois são menores

Dos criminosos que patrocinaram o “dia de terror”, ninguém foi preso.

Eles usaram uma camionete S10 branca para esparramar o terror na cidade.

Entre os envolvidos dois são menores de idade um de 13 e outro de 14 anos.

Novo Progresso registrou, neste sábado (30/09), o dia mais violento dos últimos anos. Foram seis pessoas atingidas por disparo de arma de fogo, entre elas dois menores, um homem morreu no local outros continuam internados no Hospital Municipal de Novo Progresso e não correm risco de morte, diz a policia. Os criminosos que patrocinaram o “dia de terror” continuam soltos, ninguém foi preso.

O derramamento de sangue no “Sábado 30””, parecia uma “sexta-feira 13”, começou às 23h15mn no “Bairro Tom Alegria II” e acabou as 23h45mn no bar do “Chico do Brega” no “Peixotinho II”.

No Bairro Tom Alegria II a ocorrência foi atendida pela Policia Militar na Guarnição do Cabo J. Lima, ao chegar no local já havia duas vitimas de arma de fogo – as testemunhas relataram que dois indivíduos começaram a fazer disparos de arma de fogo onde veio a atingir os menores de inicias R. H. P. S nascido em 16/08/2003 que foi atingido na coxa por um disparo, e M. V. S. C. nascido em 28/02/2004, que foi atingido no braço por dois disparos, foram socorridos para emergência do hospital Municipal , não correm risco de morte.

Em seguida a mesma guarnição atendeu outra ocorrência em torno das 23h40mn na rua Guarany no ” Bar Chico do Brega” onde testemunhas relataram que dois homens encapuzados entraram no bar atirando e balearam quatro pessoas , um morreu no local o mesmo não tinha identificação (documentos).

As outras vitimas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas para o atendimento de emergência do Hospital Municipal e não correm risco de morte. Elas foram identificadas como Valciney de Sousa Honorato, Jose Bezerra da Conceição, Neguinho Serrador. Foi encontrado no local nove (9) cápsula e um (1) projétil do calibre 9mm e quatro (4) cápsulas do calibre 380. Os indivíduos estavam em uma caminhonete S10 branca e evadiram do local.

Polícia divulga fotos de envolvidos em tiroteio em Novo Progresso

A Polícia divulgou no início da manhã deste domingo (01) foto dos envolvidos em um tiroteio que resultou na morte de uma pessoa na noite de sábado (30) em Novo Progresso. Veja;

