Novo Progresso- SAMU socorre homem dentro de poço

O incidente aconteceu na noite de sexta feira (23) em uma residência na rua dos cravos no Bairro “Tom Alegria-III” em Novo Progresso.

(Foto Ilustrativa -Divulgação Internet) – A Guarnição da Polícia Militar de posse da ocorrência chamou o SAMU pois se tratava de um homem vivo dentro de um poço naquele bairro.

Conforme relatos no BO- (Boletim de ocorrência) , registrado na delegacia de policia Civil de Novo Progresso, “Daniel Barrudo da Silva de 29 anos”, disse que estava bebendo com amigos, quando houve um desentendimento; o jogaram dentro do poço e se retiraram do local.

As equipes do SAMU composto pelos Socorristas Edson e Regina estiveram até o local e retiraram a vitima do poço. “O poço não tinha água e media aproximadamente uns seis metros”.

Daniel foi internado com vários escoriações pelo corpo, ficou em observação médica e na tarde de sábado (25) recebeu alta.

Da Redação Jornal Folha do Progresso com informações Jailson Rosa

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...