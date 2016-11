Novo Progresso ,Santana do Araguaia e Parauapebas no Pará tem a gasolina mais cara do País.

Os preços nas bombas dos postos de combustíveis na cidade de Novo Progresso variam entre “R$ 4,300 até R$ 4,360” ‘ Santana do Araguaia R$ 4,490 ‘ Parauapebas (R$ 4,362)’

Veja dados da pesquisa realizada pelo jornal O liberal entre os dias 30 de Outubro a 05 de Novembro.

Levantamento feito por O LIBERAL, com dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), mostra que o Pará registrou a segunda gasolina mais cara do País na última semana. Entre os dias 30 de outubro e 5 de novembro, o preço médio do combustível ficou em R$ 4,004 – R$ 0,002 a mais desde o dia 14, quando a Petrobrás estabeleceu a nova política, que reduziu o valor do combustível nas refinarias em 3,2%. O preço médio do litro da gasolina no Pará só fica atrás do valor constatado no Acre, que, mesmo com a redução de R$ 0,013 no mesmo período, se mantém como o mais alto do País: R$ 4,121.

Nas posições seguintes aparece o Rio de Janeiro (R$ 3,940), Roraima (R$ 3,854) e Rio Grande do Norte (R$ 3,851). Na outra ponta, surge São Paulo, que possui a maior frota do País e registrou novo aumento no derivado de petróleo, de R$ 3,458 para R$ 3,514 por litro, e deixou de ter o produto mais barato do Brasil. Essa posição, agora, é ocupada pelo Distrito Federal, que na última semana viu a gasolina cair de R$ 3,558 para R$ 3,465 o litro.

Outro destaque de queda foi o Amazonas, onde a gasolina passou de R$ 3,798 para R$ 3,548 por litro nessas três semanas. Na contramão, Pernambuco e Goiás tiveram as maiores altas. No Estado do Nordeste, o produto foi de R$ 3,611 para R$ 3,662 por litro. No mercado goiano, por sua vez, os preços médios variaram de 3,835 para R$ 3,863 por litro. Na média Brasil, a gasolina apresentou uma elevação de preço desde o último dia 14, oscilando de R$ 3,654 para R$ 3,676 por litro.

O levantamento da ANP calcula o valor médio da gasolina nos 26 estados e no DF. Isso significa que há postos no Pará vendendo a gasolina por valores maiores e menores que os R$ 4,004 medidos. Dentre os 115 estabelecimentos pesquisados em 17 municípios paraenses, o preço mais barato identificado foi de R$ 3,670, encontrado em três postos de Belém, nos bairros do Coqueiro, Pedreira e do Telégrafo. Já o mais caro, no valor de R$ 4,580, foi apontado na zona rural de Marabá.

Em média, é em Santana do Araguaia onde o consumidor paraense encontra a gasolina com o valor mais alto: R$ 4,490. “Na sequência aparecem Novo Progresso R$ 4,300 até R$ 4,360”.Parauapebas (R$ 4,362), Conceição do Araguaia (R$ 4,314), Alenquer (R$ 4,284) e Altamira (R$ 4,224). Bragança tem a média mais barata do litro do combustível (R$ 3,827), seguido por Belém (R$ 3,834), Castanhal (3,850) e Ananindeua (R$ 3,888).

Em relação a variação de preços após o anúncio da Petrobras de queda no valor das refinarias, Belém teve redução de R$ 0,05 no custo médio do litro gasolina. No entanto, na maioria dos municípios o movimento foi de alta, com destaque para o preço médio de Cametá, que subiu R$ 0,25; Abaetetuba, com aumento de R$ 0,20; Castanhal, com mais R$ 0,08; e Ananindeua, com R$ 0,06.

Ainda para efeito de comparação, no mesmo período do ano passado, o preço médio da gasolina no Pará era de R$ 3,644, uma diferença R$ 0,36 com o valor atual. A alta corresponde a uma variação de 9,87%, acima do índice inflacionário calculado no mesmo período, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), na casa de 9,61%. Em Belém, o preço médio do combustível na primeira semana de novembro de 2015 era de R$ 3,594 – R$ 0,24 a menos que o valor anotado na semana passada nos postos da capital paraense.

