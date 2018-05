Novo Progresso sem água mais uma vez -Aguas de Novo Progresso deixa mais de 20 mil pessoas sem agua nas torneiras

Novo Progresso sem água mais uma vez – Problema na água gera reclamações nas redes sociais (Foto Ilustrativa)



Nas redes sociais, as palavras água e esta no topo entre os moradores de Novo Progresso.

O abastecimento está prejudicado em todo município



Mas as reclamações com relação ao problema ficam mais restritas ao Facebook e grupos de WhatsApp do que aos órgãos oficiais que registram o problema e que podem fazer algo.

Nas redes sociais a falta de água nas torneiras , por exemplo, foi o pico de reclamações nesta quinta-feira (10), as reclamações tomaram conta durante dia e já vira noite.

A empresa “Águas de Novo Progresso” responsável pelo fornecimento emitiu nota lamentando ocorrido, chegou dar prazo para solucionar , mas não cumpriu.

Até o momento, os Ministérios Públicos das cidades da região não entraram com nenhum tipo de medida contra a estatal.

As reclamações

Muitas reclamações vão além da falta de água nas torneiras, a qualidade d’água também é alvo dos moradores de Novo Progresso. A falta do Procon facilita pra empresa que embrulha as reclamações e nunca soluciona o problema.

A redação do Jornal Folha do Progresso recebe constantemente reclamações dos consumidores de água suja e com relação ao gosto ruim que a água vem apresentando.

A falta do Procon “protetor do consumidor” na cidade de Novo Progresso faciita pra empresa que mesmo com reclamações de abuso nas contas em residências ignora as reclamações e ameaça o corte d’água sem apresentar solução para o problema.

A qualidade da água consumida em Novo Progresso ma verdade ninguém realmente sabe, a empresa é inadimplente com o município não tem alvará de funcionamento e já foi multada por não ter licenciamento ambiental, a transferência da concessão no governo do Prefeito Osvaldo Romanholi (PR) colocou em alerta – as autoridades já cogitam em rever o tramite.

Outro fator que Poe em alerta a população sobre qualidade d’água, pela falta do Procon, as autoridades não fiscalizam , o Jornal Folha do Progresso desconhece de notificações para que fosse feito e enviado um laudo técnico sobre a qualidade da água, de forma de mostrar para população a qualidade da água que bebemos. Este fator é essencial porque se trata de saúde pública, mas infelizmente não acontece!

Diante desta triste realidade e da ineficácia do município em fiscalizar o serviço da empresa “ÁGUAS de NOVO PROGRESSO” a primeira orientação para o consumidor é de que tente resolver com a prestadora do serviço, não havendo resposta satisfatória (Solução) , orientamos que as pessoas podem procurar o MPE (Ministério Publico Estadual) , ou envie para redação do Jornal Folha do Progresso, denuncias com copias de documentos para que nossa assessoria jurídica possa tomar providencias junto a Justiça e forçar que o município (Prefeitura e Câmara Municipal) tome as providencias cabíveis em favor da população , para que tenha uma solução o quanto antes.

Outro Lado

Comunicado de Abastecimento –“Águas de Novo Progresso”

A Águas de Novo Progresso informa a população que devido à necessidade de manutenções emergências nesta quinta-feira (10.05), o abastecimento está prejudicado em todo município. Os reparos já foram iniciados e a previsão é que o fornecimento de água retorne gradativamente a partir das 14h.

A concessionária lamenta os transtornos e pede o apoio da população no consumo consciente de água durante o período, utilizando as reservas domiciliares das caixas-d’água apenas para atividades essenciais.

Para mais informações a Águas de Novo Progresso fica à disposição no 0800 647 6060 para ligações de telefones fixos e pelo 4020 1038 para ligações de celulares.

