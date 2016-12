Novo Progresso-SEMMA fecha cerco em operação piracema e apreende peixes em comércio local

De acordo com responsável pela fiscalização da Semma, o pescado estava sem a documentação exigida pela Lei, que estabelece normas para estoque e comércio de peixe no período de defeso da piracema e uma boa parte do pescado era espécie proibida neste período.

Mais de 40 quilos de peixes foram apreendidos em um supermercado e outro comércio durante uma operação de fiscalização de piracema realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), com apoio do Polícia Militar. Na sexta (02), os fiscais encontraram 17 kg de pescado sendo comercializados irregularmente por um supermercado e na terça-feira (06/12) 25 Kg em um comércio de peixes em Novo Progresso.

