Novo Progresso- SEMMA Fiscaliza comércios para coibir a pesca predatória

Uma ação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Novo Progresso (SEMA/NP) por meio da equipe da Fiscalização Ambiental intensificou o combate ao comercio de pescado de orgiem da pesca predatória e fora da medida permitida por lei.

A SEMMA-NP recebeu várias denúncias de peixes fora da medida nos comércios do município, a fiscalização fez a apreensão do pescado na última semana. Essa operação tem como objetivo fazer com que os comércios parem de comprar peixes fora da medida e oriundos da pesca predatória, os comércios que vendem o pescado tem que fazer a compra e exigir a NF, caso contrário o pescado será todo apreendido, disse o fiscal Ambiental a nossa reportagem.

Segundo a secretaria de meio ambiente, também tem recebido várias denúncias da pesca predatória no rio jamanxim, no perímetro aonde é proibido a pesca com redes, espinhéis, anzol de galho, etc…

Leia também:Moradores denunciam pesca predatória e falta de fiscalização em Novo Progresso

*Presidente da Colônia dos Pescadores denuncia Pesca Predatória nos rios do município

A quantidade de peixes apreendidos 30 (trinta) Kg – foi doada para a secretaria municipal de educação, que utilizará na merenda escolar.

A fiscalização tem como objetivo coibir a pesca predatória nos rios. A medida será realizada periodicamente e será intensificada nos próximos dias também no leito do rio Jamanxim.

A fiscalização no rio Jamanxim será no perímetro de preservação, caso for encontrado material proibido será apreendido e o proprietário encaminhado para a Delegacia da Policia Civil, para os procedimentos criminais.

A população pode contribuir contra a pesca predatória realizando denúncias pelos telefones/WhatsApp (93) 98122-3620 TIM / 98411-0536 Claro.

Fonte: Redação Jornal Folha do Progresso –Fotos: SEMMA-NP

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...