Novo Progresso tem quatro candidatos a prefeito confirmados em convenção

1 – O MDB confirmou o nome do vice-prefeito Gelson Dil e PATRIOTA apontou o vereador Marconi como vice-prefeito. A convenção do partido foi realizada na Câmara Municipal na noite do 11 e foi a primeira a acontecerem Novo Progresso. Além de Gelson Dil e Marconi ,as convenções também confirmou o nome de candidatos a vereador.

1 – O MDB confirmou o nome do vice-prefeito Gelson Dil e PATRIOTA apontou o vereador Marconi como vice-prefeito. A convenção do partido foi realizada na Câmara Municipal na noite do 11 e foi a primeira a acontecerem Novo Progresso. Além de Gelson Dil e Marconi ,as convenções também confirmou o nome de candidatos a vereador.

1 – O MDB confirmou o nome do vice-prefeito Gelson Dil e PATRIOTA apontou o vereador Marconi como vice-prefeito. A convenção do partido foi realizada na Câmara Municipal na noite do 11 e foi a primeira a acontecerem Novo Progresso. Além de Gelson Dil e Marconi ,as convenções também confirmou o nome de candidatos a vereador.