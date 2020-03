Novo Progresso tem ruas vazias com pandemia de coronavírus e decreto que fecha comércio

Ruas do Centro de Novo Progresso ficam vazias com o avanço da pandemia de coronavírus)Foto:Via WhatsApp Jornal Folha do Progresso)

Decreto do Governo do Estado que determina fechamento de serviços não essenciais entrou em vigor nesta sexta-feira (21). Comerciantes de Novo Progresso tomaram iniciativa e não abriram as portas nesta segunda-feira(23).

Com o decreto do Governo do Estado do Pará que determina o fechamento do comércio no estado até o dia 30 de março em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a movimentação nas ruas e estabelecimentos de Novo Progresso tem diminuído. O Centro da cidade, bairro com grande aglomerado de comerciantes e vendedores ambulantes, é um dos mais afetados.

Nas imediações da Avenida João Atilis no bairro Jardim Planalto os comerciantes tomaram iniciativa e fecharam , a exemplo da Brink Lar que dispensou os funcionários por 10 dias e por tempo indeterminado.

Essa mesma situação pôde ser vista na maior parte das ruas de bairro da cidade.

Na tarde desta segunda-feira ACINP(Associação Comercial e Industrial) em conjunto com OAB de Novo Progresso divulgou comunicado pedindo aos comerciantes para fecharem os comércios e orientação os demais. Veja nota;

Em Novo Progresso não tem casos confirmados, no estado do Pará já tem um total de 5 casos confirmados da doença. As cidades com pessoas infectadas são: Belém e Maraba, além do diagnóstico no Pará de infecção dois são com residente de São Paulo.

A Secretaria da Saúde do municipio não apontou nesta segunda-feira(23) o número de casos suspeitos e descartados, conforme repassou ao Jornal Folha do Progresso vai divulgar nesta terça-feira (24) um boletim detalhado.

