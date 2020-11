Novo Progresso vai as urnas sem novos casos ou óbitos por Covid-19-uso de mascaras é obrigatório.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A secretaria não divulga dados nos finais de semana e o último boletim mostra estabilidade e os dados mostra que até as 00h00mn deste domingo (15), a cidade de Novo Progresso praticamente se manteve estável no número de 1035 casos com 19 óbitos.

Novo Progresso vai as urnas nesta eleição de 2020 sem novos registros de casos ou mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Vale lembrar quem for votar tem que levar caneta (preta ou azul) e uso de mascaras é obrigatório.

