Novo Progresso vai receber equipamentos para o combate à malária

Governo entrega mais de 1, 8 mi em equipamentos para o combate à malária no Pará.

O município de Novo Progresso vai receber 2 microscópios, 3 motocicletas e 1 caminhonete e o DCDTV 6 microscópios, 2 motocicletas e 2 caminhonetes.

(Foto Ilustrativa Internet) – Na manhã de quarta-feira (07), às 11h, no auditório do Palácio de Governo, o plano de investimentos para apoio às ações de eliminação da Malária Falciparum, executado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), receberá um aporte financeiro de mais de R$ 1,8 mi em equipamentos para o combate à doença no Pará, em diversas regiões paraenses, que serão entregues pelo governador Simão Jatene.

São 33 microscópios bacteriológicos binoculares, 17 motocicletas e 7 caminhonetes que beneficiarão os municípios de Afuá, Chaves, Anajás, Breves, Alenquer, Almeirim, Itaituba, Jacareacanga e Novo Progresso, além de também contemplarem o Departamento de Controle de Doenças Transmissíveis por Vetores (DCDTV) da secretaria, ligado à Divisão de Vigilância em Saúde (DVS).

Os itens serão distribuídos da seguinte forma: Afuá (4 microscópios); Chaves (2 microscópios); Anajás (5 microscópios); Breves (3 microscópios e 2 motocicletas); Alenquer (2 microscópios, 2 motocicletas e 1 caminhonete); Almeirim (2 microscópios, 2 motocicletas e 1 caminhonete); Itaituba (5 microscópios, 4 motocicletas e 2 caminhonetes); Jacareacanga (2 microscópios e 2 motocicletas); Novo Progresso (2 microscópios, 3 motocicletas e 1 caminhonete) e o DCDTV (6 microscópios, 2 motocicletas e 2 caminhonetes).

Segundo informações da Sespa, o investimento garantirá o fortalecimento da rede de serviços, oportunizando o acesso em tempo hábil e adequado ao diagnóstico e tratamento da malária, nos municípios com áreas de maior endemicidade para o agravo, conforme preconiza o Plano de Eliminação da Malária Falciparum, proposto pela Coordenação Geral do Programa Nacional de Controle da Malária, através do Ministério da Saúde, na forma de convênio Tripartite.

De acordo com a secretaria, os recursos de investimento repassado vão permitir um reforço nos transportes, ações de controle vetorial, diagnóstico, infraestrutura e material de informática em estados e municípios. Com isso, será possível operacionalizar as ações de eliminação de Malária Falciparum. A aplicação desse recurso deverá seguir o plano de investimento aprovado e a prestação de contas deve constar no relatório de gestão.

Na ocasião, além do repasse de recursos por meio de equipamentos, o Governo do Pará também fará uma homenagem aos servidores estaduais que dedicaram anos de profissionalismo, compromisso e responsabilidade com a Vigilância em Saúde Pública do Estado do Pará (Departamento de Endemias). Eles receberão placas de honra pelo trabalho desenvolvido.

Por Redação Jornal Folha do Progresso com informações Agência Pará.

