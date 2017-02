Novo Status do WhatsApp revolta e confunde usuários brasileiros

O status do WhatsApp foi lançado no Brasil há cerca de 24 horas, e a reação inicial do público brasileiro não poderia ser pior. São raríssimos os comentários que fazem elogios ao novo recurso, diretamente inspirado no competidor Snapchat e no Instagram Stories.

As mudanças não foram muito bem recebidas inicialmente, embora seja difícil medir quanto disso é realmente descontentamento real e duradouro ou simplesmente falta de costume, que pode passar com o tempo. São comuns os casos de alterações em serviços populares que causam revolta inicialmente, mas que são aceitas algumas semanas depois.

Basta dar uma olhada breve na página do WhatsApp tanto no Google Play quanto na App Store para perceber. É preciso tempo e esforço para conseguir encontrar algum comentário positivo e recente sobre a última atualização do app; a maioria das publicações feitas nos últimos dias são reclamações com apenas 1 estrela, que é o mínimo permitido.

Entre as reclamações mais recorrentes estão a extinção do antigo formato de status, que se limitava a uma frase que podia ser trocada regularmente para refletir um sentimento ou a situação em que o usuário se encontrava em determinado momento. Além disso, a atualização trouxe alterações de usabilidade, como o fim da aba “Contatos”; agora, para ver sua lista de amigos, é necessário tocar em um botão que não é tão claramente identificado.

Por fim, existe a insatisfação com o fato de que o recurso simplesmente não é original, e se torna redundante quando a pessoa tem o Snapchat e o Instagram instalados no celular, fazendo com que o app fique mais pesado sem vantagem técnica.

