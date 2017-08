Novos incêndios florestais deixam ao menos 76 feridos em Portugal

Mais de 3.500 bombeiros trabalharam no combate às chamas nesta quarta

Novos incêndios florestais deixaram 76 pessoas feridas, sendo seis em estado grave, nesta quarta-feira (16), em Portugal. Há dois meses, um outro incêndio na região central do país matou 64 pessoas.

Segundo publicado pela Folha de S. Paulo, mais de 3.500 bombeiros trabalharam no combate às chamas nesta quarta, que novamente castigaram a região central do país e outras áreas. Até mesmo de Lisboa já é possível ver fumaça.

Portugal tem sido especialmente golpeada pelos incêndios florestais deste ano por causa da seca.

A agência portuguesa de Defesa Civil registrou no sábado um recorde, com 268 focos de incêndio distintos no mesmo dia. Do total, 90% dos incêndios foram causados por intervenção humana, cita a Associated Press com informações do órgão.

Os incêndios florestais em Portugal já consumiram mais de um terço da superfície total de florestas queimadas neste ano nas 28 nações da União Europeia.

Fonte: Notícias ao Minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...