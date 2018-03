Novos modelos de placas automotivas são alvo de boatos

(Foto Divulgação) – As placas de veículos com padrão do Mercosul têm causado preocupação em muitos motoristas. Nas redes sociais, surgiram muitos boatos sobre a fiscalização e cobrança de valores. O corregedor chefe do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA), Fábio de Oliveira Moura , explica que essa não é uma medida “inventada” pelo Governo Federal para arrancar dinheiro da população, mas uma norma de adequação a uma resolução do Mercosul, de 2014, que já vem sendo adiada desde 2016.

A partir de 1º de setembro deste ano, todas as placas de carros zero quilômetro deverão ser no novo padrão, assim como mudanças de propriedade e de município. Nos demais casos, os proprietários terão até 31 de dezembro de 2023 para trocar. Essa troca ficará a cargo do proprietário do veículo. Mas só precisará trocar a placa. Não será preciso pagar impostos adicionais.

Argentina e Uruguai, que também fazem parte do Mercosul, já usam a placa padronizada. O bloco econômico instituiu o modelo pela resolução 33/2014, como uma forma de facilitar a fiscalização de veículos e ter um banco de dados compartilhado entre países membros, para aumentar a segurança. Mas ainda faltam Brasil, Paraguai e Venezuela se adequarem, com base nas regras do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

INVESTIGAÇÃO

O Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas instaurou inquérito civil para apurar supostas irregularidades ocorridas no procedimento administrativo que fundamentou a elaboração da resolução nº 729/2018 do Contran. O objetivo é apurar se foram cometidas irregularidades em benefício de determinadas empresas de emplacamento e em prejuízo dos consumidores proprietários de veículos.

A portaria de instauração do inquérito civil destaca que a simples troca das placas, sem a adoção de um sistema interligado entre os estados membros do Mercosul, que integre de forma efetiva os países, não alcançará os objetivos de facilitar a fiscalização, coibir adulteração de placas e roubo de veículos e propiciar livre circulação entre os países que fazem parte do bloco.

A mera troca de placas, no entendimento do MPF, resulta em relevantes gastos para os proprietários de veículos e consequente lucro para um seleto grupo de empresas, o que pode representar uma ameaça às melhores práticas que orientam as relações de consumo, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Por ORM

