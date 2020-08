Novos pagamentos do auxílio emergencial começam nesta quarta

Em julho, no Pará, foram injetados mais de R$ 1 bilhão na economia com o pagamento do benefício para pelo menos 935 mil pessoas (Foto:Marcello Casal JrAgência Brasil)

A partir desta quarta-feira (12), o governo federal passará a fazer novos pagamentos do auxílio emergencial aos trabalhadores informais, pessoas inscritas nos programas assistenciais e aos microempreendedores individuais (MEIs). Para se ter uma ideia do impacto econômico do recurso no Estado, em julho, no Pará, foram injetados mais de R$ 1 bilhão na economia com o pagamento deste benefício para pelo menos 935 mil pessoas.

Para este mês, o Ministério da Cidadania ainda não gerou a folha de pagamento com os dados atualizados. No entanto, estes valores, desde maio, estão sofrendo poucas alterações de um mês para outro.

O auxílio emergencial de R$ 600 ou R$ 1.200 para mães solo, segue seu calendário esta semana com mais três pagamentos da primeira, segunda, terceira e quarta parcelas. O benefício, que é pago pela Caixa Econômica Federal (CEF) foi criado para mitigar os efeitos da crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus no Brasil. Na quarta (12), serão feitas transferências aos beneficiários nascidos em julho. Eles terão o valor disponibilizado no Caixa Tem. Através deste aplicativo é possível fazer compras online em estabelecimentos autorizados e pagar boletos, como por exemplo, água, luz, telefone.

Os nascidos no mês de maio que já tiveram o valor transferido para sua conta poupança digital na última semana, poderão, a partir desta quinta-feira (13), realizar o saque do dinheiro ou transferi-lo para contas de outros bancos, o que é feito automaticamente. Já na sexta-feira (dia 14), os nascidos em agosto também terão o auxílio depositado, mas só poderão sacar os recursos em 1º de setembro.

Segundo a Caixa, vale ressaltar que os pagamentos deste novo calendário envolvem as quatro primeiras parcelas do auxílio emergencial. De acordo com o cronograma divulgado pelo banco, quem recebeu a primeira parcela em abril receberá a quarta parcela; quem recebeu a primeira parcela em maio receberá a terceira; quem recebeu a primeira parcela em junho receberá a segunda; e quem ainda não recebeu a primeira parcela também receberá.

Contas bloqueadas

Também nesta semana, a Caixa dará continuidade à liberação de contas poupanças sociais digitais que foram bloqueadas por suspeitas de fraudes. Desta segunda até sexta-feira (dia 14), serão atendidos os nascidos em agosto, setembro e outubro. Basta que levem um documento de identidade a uma agência do banco. Os nascidos em novembro e dezembro somente deverão procurar a instituição financeira de 17 a 21 de agosto.Os que tiveram as contas suspensas apenas por inconsistências cadastrais podem resolver a pendência diretamente no aplicativo Caixa Tem.

– Confira abaixo o calendário de transferências e saques aos inscritos no CadÚnico e trabalhadores autônomos ou informais que se cadastraram para receber o auxílio emergencial pelo site ou aplicativo da Caixa.

Ciclo 1

Quem recebeu a primeira parcela em abril receberá a quarta parcela

Quem recebeu a primeira parcela em maio receberá a terceira parcela

Quem recebeu a primeira parcela em junho receberá a segunda parcela

Quem ainda não recebeu a primeira parcela receber.

Depósito do dinheiro

12 de agosto – nascidos em julho

14 de agosto – nascidos em agosto

17 de agosto – nascidos em setembro

19 de agosto – nascidos em outubro

21 de agosto – nascidos em novembro

26 de agosto – nascidos em dezembro

Liberação de saque e retirada

13 de agosto – nascidos em maio

22 de agosto – nascidos em junho

27 de agosto – nascidos em julho

1º de setembro – nascidos em agosto

5 de setembro – nascidos em setembro

12 de setembro – nascidos em outubro e novembro

17 de setembro – nascidos em dezembro

Ciclo 2

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril de 2020 receberá a quinta parcela; a quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio de 2020 receberá a quarta parcela; a quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho de 2020 receberá a terceira parcela; a quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho de 2020 receberá a segunda parcela.

Depósito do dinheiro

28 de agosto – nascidos em janeiro

2 de setembro – nascidos em fevereiro

4 de setembro – nascidos em março

9 de setembro – nascidos em abril

11 de setembro – nascidos em maio

16 de setembro – nascidos em junho

18 de setembro – nascidos em julho

23 de setembro – nascidos em agosto

25 de setembro – nascidos em setembro

28 de setembro – nascidos em outubro e novembro

30 de setembro – nascidos em dezembro

Liberação de saque e transferência

19 de setembro – nascidos em janeiro

22 de setembro – nascidos em fevereiro

29 de setembro – nascidos em março

1º de outubro – nascidos em abril

