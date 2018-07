Novos valores para licitação começam nesta quinta-feira

Por: Agência Brasil 18 de Julho de 2018 às 14:14 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Valores de dispensa para compras diretas, sem licitação, não eram atualizados desde 1998 Entra em vigor nesta quinta-feira (19) o Decreto nº 9.412/2018 que altera todos os preços das modalidades de licitação no Brasil. Além da correção da inflação, um dos objetivos do decreto é melhorar a eficiência das compras governamentais, por meio da expansão dos limites legais de dispensa de licitação.

