Núcleos regionais da Semas implementam atendimento ao público

Novidade foi anunciada na segunda-feira (13) pelo titular da Semas, Luiz Fernandes Rocha.

Com o objetivo de atender empreendedores, o atendimento presencial permanente, planejado pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), chegou aos Núcleos Regionais de Santarém, Altamira, Marabá e Paragominas. A partir de agora, toda as segundas-feiras os coordenadores realizarão o atendimento nas unidades regionais, transmitindo via vídeo, para a sede do órgão ambiental, em Belém.

A novidade foi anunciada na segunda-feira (13) pelo titular da Semas, Luiz Fernandes Rocha, e promete uma maior integração entre as regionais e a sede. Para a coordenadora dos Núcleos Regionais da Semas, Sylvia Santos, essa integração foi possível graças à instalação de cabos de fibra óptica que aprimorou o acesso à internet nos interiores. A proposta é que o empreendedor seja atendido pelos gestores e técnicos do órgão ambiental sem precisar se deslocar até a sede.

“Hoje estamos fazendo uma grande ação de integração entre as unidades regionais e a sede. Agora, estaremos junto com a Secretaria às segundas-feiras, fazendo um link direto onde o próprio Secretário vai atender ao vivo, sem necessidade que o empreendedor venha para poder ser atendido. É a forma que a secretaria tem de chegar mais perto”. Sylvia avalia que a iniciativa é um exemplo de gestão ambiental no Brasil. “É uma gestão compartilhada que está vencendo a barreira física, tudo graças ao desenvolvimento da nossa tecnologia. Quando você vem a frente do empreendedor e mostra a solução, isso qualifica a gestão ambiental do Pará. A partir de hoje a secretaria está vivendo um novo momento, e estamos felizes em anunciar a novidade”, comenta.

O atendimento ao público acontece desde 2015 visando dar celeridade aos processos licenciados pela Semas, e é promovida toda segunda-feira pela parte da manhã, na sede do órgão ambiental, em Belém. O principal objetivo solucionar conflitos de natureza técnica ou jurídica, bem como prestar esclarecimentos quanto aos fluxos processuais internos que envolvam ferramentas de gestão. Usuários de vários municípios, desde então, são recebidos pessoalmente por uma equipe formada por diretores, coordenadores, gerentes e pelo titular da Semas, Luiz Fernandes Rocha, além dos secretários Adjuntos de Gestão e Regularidade Ambiental, Thales Belo, e de recursos hídricos, Ronaldo Lima.

Para participar do atendimento ao público promovido pela Semas não precisa agendamento com antecedência, basta comparecer à sede ou as nossas unidades. Empreendedores que têm dificuldades em comparecer pessoalmente ao órgão, podem também ser atendidos por chat (conversa em tempo real) no site da Semas.

