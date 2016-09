Nudes de Paulo Zulu enlouquecem os internautas; veja memes

Na noite deste domingo (11), Paulo Zulu causou frisson na internet após publicar uma foto completamente nú em sua conta no Instagram. Entretanto, momentos depois, o clique íntimo foi deletado do perfil. O ator e modelo afirmou que teve a foto hackeada. Na rede social, ele afirmou: “Gente, peço desculpas por uma foto íntima que foi hakeada, mas consegui deletar. Desculpas pelo acontecido, mesmo não tendo culpa. Me sinto mal com o ocorrido”.

Em poucos minutos após a divulgação da imagem, a internet entrou em polvorosa. No Twitter, a hashtag com o nome do bonitão entrou entre os assuntos mais comentados do país. Já, no Instagram, internautas aproveitaram para enviar comentários ousados pedindo mais nudes.

Notícias ao Minuto

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

