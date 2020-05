Número de casos confirmados de Covid-19 em Novo Progresso triplica em dois dias

(FOTO:REPRODUÇÃO JFP)- No último dia 12 Novo Progresso registrava 2 casos confirmados de coronavírus (Covid-19). Nesta sexta-feira (15) o número mais do que triplicou e a cidade atinge 5 casos da doença. Esse aumento revela o comportamento social da população progressense que, se não mudar, pode ter consequencias mais graves.

O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde mostra ainda que há 3 casos suspeitos internados , 41 em monitoramento ,1 curado 1 em isolamento (tratamento) e 53 já monitorados.

Novos Casos – “A secretaria não informou neste novo boletim a idade e o sexo dos novos casos”.

Felizmente nenhum óbito foi registrado e não existe casos de mortes suspeitas pelo Covid-19, sendo investigadas.

No Hospital Municipal foi criado um Centro de Combate ao Coronavírus, uma area no hospital foi isolada para tratamento destas pessoa.

Para diminuir a disseminação do novo coronavírus vale lembrar a importância do uso da máscara, recomendado no decreto publicado na sexta-feira (08) para todas as pessoas que precisem sair às ruas para qualquer atividade.

Veja o Boletim desta sexta-feira (15)

