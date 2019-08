Número de casos de sarampo é o mais alto em 13 anos no mundo, diz OMS

(Foto:Reprodução)- Os países que mais sofreram com a doença neste ano foram República Democrática do Congo, Ucrânia e Madagascar

O número de casos de sarampo no mundo já é o mais alto em 13 anos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o avanço foi grande no primeiro semestre de 2019.

O aumento tem ocorrido desde 2016 e os países que mais sofreram com a doença neste ano foram República Democrática do Congo, Ucrânia e Madagascar. De acordo com o relatório da OMS, a incidência do vírus triplicou em relação ao mesmo período do ano passado.

O documento destaca também a eficácia das vacinas para controlar os surtos que também atingiram Angola, Camarões, Chade, Cazaquistão, Nigéria, Filipinas, Sudão do Sul, Sudão e Tailândia.

No Brasil, já são quase mil casos de sarampo. O Estado de São Paulo é o que sofre com a maior incidência da doença.

Por isso, a gestão estadual ampliou para 39 cidades a vacinação para bebês com até um ano de idade. As infecções entre menores de doze meses representam 13,6% dos casos existentes em municípios paulistas.

Entre os jovens de 15 a 29 anos, foco da campanha, foram imunizadas 1,2 milhão de pessoas. A meta e vacinar 4,4 milhões de cidadãos até o dia 16 de agosto.

