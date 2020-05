Número de enterros sobe 91% nos três principais cemitérios de Belém

Em 22 dias, o mês de maio já superou o mês inteiro de abril no número de enterros.(Foto:Reprodução)

Em 22 dias, o mês de maio já superou o mês de abril inteiro no número de enterros em Belém. Na capital, foi registrado um aumento de 91% de enterros nos três maiores cemitérios da cidade. De março para abril, o número de sepultamentos quase dobrou.

A Prefeitura de Belém não confirmou quantos dos enterros realizados foram de mortes causadas pela Covid-19. Até o último boletim divulgado nesta sexta-feira (22) pela Secretaria de Saúde do Estado (Sespa), a capital paraense registrava 985 óbitos por Covid-19 e 8.144 casos confirmados. No Pará, o número de casos chegou a 21.469 e 1.939 óbitos pela doença.

Em 21 dias, cerca de 400 enterros foram realizados em uma área de um cemitério particular no Tapanã cedido para a Prefeitura de Belém. O cemitério público do bairro não tem capacidade e infraestrutura para realizar mais enterros. A média de enterros no local há duas semanas chegou a 35 por dia e agora reduziu para 10.

A Prefeitura de Belém e Governo do Pará confirmaram que a procura por atendimento nas unidades de saúde municipal e estadual tem diminuído. No entanto, dentro das unidades a realidade têm sido outra. Nesta quinta-feira (21), a ocupação de leitos de UTI na rede municipal de Belém chegou a 95%. A mesma taxa de ocupação foi registrada na rede estadual de todo o Pará.

Por G1 PA — Belém

