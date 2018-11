Número de famílias atingidas por fortes chuvas em Redenção, no PA, sobe para 320, diz Defesa Civil

*Rodovia BR-158 que foi “arrastada” pela forte intensidade das águas. (Foto:Reprodução whatsapp)- A prefeitura do município deve declarar estado de emergência, após acidente com represas que causou prejuízos na cidade.

Prefeitura de Redenção, no Pará, deve decretar situação de emergência após enxurradas

A prefeitura de Redenção, sudeste do Pará, deve declarar situação de emergência para ter apoio do governo federal e investir na recuperação da cidade, depois que fortes chuvas terem causado prejuízos a moradores e à estrutura da cidade. A BR-158, pontes, casas e postos de energia elétrica foram atingidos. Segundo a Defesa Civil, já são 320 famílias afetadas até a noite desta quarta-feira (28).

A forte chuva caiu na noite de segunda (26) e três represas estouraram. Durante levantamento nesta quarta, a Defesa Civil disse que será feita recomendação formal a proprietários das represas, para que haja reconstrução até que seja apresentado o projeto técnico ao governo do estado.

Durante as obras de reparo na rodovia BR-158, o trânsito era liberado lentamente e interrompido para que máquinas pudessem trabalhar no local onde uma cratera foi aberta pela força da água. A previsão é que o trabalho seja concluído na sexta-feira (30).

Segundo moradores, a água atingiu o nível das casas. A prefeitura informou que está fazendo um levantamento dos prejuízos.

De acordo com Wilker Muniz, da Defesa Civil, a prefeitura deve declarar a situação de emergência depois que “tiver todos os dados dos prejuízos para saber o que pode feito e ajudar as famílias atingidas e a infraestrutura”.

A Defesa Civil Nacional informou que também disponibilizou o apoio do governo federal ao município de Rondon do Pará.

Doações

A Defensoria Pública do Estado informou que está funcionando como ponto de doações de água potável, roupa de cama, roupas e alimentos não perecíveis.

De acordo com o órgão, as pessoas atingidas podem procurar a sede do Núcleo Regional Araguaia, localizado na av. Wilma Guimarães Penna, no setor Parque dos Buritis II, para solicitar segunda via de documentos que tenham sido perdidos nos alagamentos.

Por G1 PA — Belém

