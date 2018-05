Número de feridos em acidente de trem na Itália chega a 23

Acidente foi registrado na noite de quarta-feira em cidade próxima a Turim.

O número de feridos em um grave acidente de trem ocorrido na noite desta quarta-feira (23) em Caluso, a 35 quilômetros de Turim, no noroeste da Itália, no qual duas pessoas morreram, subiu para 23, de acordo com balanço atualizado hoje (24) pelas autoridades locais.

Entre as vítimas fatais há o maquinista do trem, Roberto Madau, de 61 anos, morador de Ivrea, e o motorista do caminhão, Stefan Aurelian, 64 anos, que chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu aos ferimentos.

A polícia investiga o lituano Dairus Zujis, 39, como principal suspeito pelo acidente.

