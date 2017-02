Número de pobres no Brasil vai aumentar em 2017, diz Banco Mundial

País terá ao menos 2,5 milhões de “novos pobres” até dezembro

O número de pobres no Brasil vai aumentar em 2017. Pelo menos é o que diz um estudo inédito do Banco Mundial, obtido pelo jornal O Globo. Até o fim do ano, o país terá entre 2,5 milhões e 3,6 milhões de pessoas denominados pelo órgão internacional como “novos pobres”, o que pode ser traduzido para quem estava acima da linha da pobreza.

São maioria nesse estudo, de acordo com a reportagem, adultos jovens, pessoas de áreas urbanas, com escolaridade média e que foram expulsos do mercado de trabalho formal como vítimas do desemprego.

Para frear esse crescimento, o governo federal teria que aumentar o orçamento do Bolsa Família de 2017 para R$ 31 bilhões, dentro de um quadro pessimista. Hoje, o programa conta com R$ 29,8 bilhões garantidos. O Banco Mundial recomenda o incremento do Bolsa Família.

Fonte: Notícias ao minuto.

