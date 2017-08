Número de sobreviventes de naufrágio no rio Xingu sobe para 27

A informação foi divulgada pela Segup na noite desta quinta-feira, 24. Segundo órgão, 21 pessoas morreram e quatro continuam desaparecidas. As buscas continuam na sexta-feira, 25.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup-PA) informou que subiu para 27 o número de pessoas resgatados com vida após o naufrágio do navio Capitão Ribeiro, que afundou em Porto de Moz quando levava pessoas de Santarém, oeste do Pará, até Vitória do Xingu na noite da terça-feira (22).

O navio saiu do município de Santarém às 18h de segunda-feira (21), segundo a Segup. As informações iniciais diziam que 70 pessoas estavam a bordo, mas em depoimento à Polícia Civil de Porto de Moz, Alcimar Almeida da Silva, o proprietário da embarcação, disse que o navio transportava 48 pessoas. O governo trabalha com o número de 52 pessoas a bordo. Durante à tarde desta quinta-feira (24), o número de sobreviventes era de 23, mas no início da noite a Segup atualizou para 27 sobreviventes localizados. Vinte e um corpos foram encontrados e quatro pessoas continuam desaparecidas. De acordo com a Agência Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos (Arcon-PA), a empresa não estava legalizada para fazer o transporte de passageiros.

A embarcação, que estava quase toda submersa, foi puxada um pouco mais para a superfície da água por meio de um sistema de mecânica utilizando cabos de aço atrelados a uma balsa da prefeitura ancorada ao lado da embarcação, informou a Segup.

Segundo o órgão, os trabalhos de buscas encerraram nesta quinta-feira e continuam na sexta-feira pela manhã. As buscas serão visuais, quando equipes de resgate tentam avistar sobreviventes e corpos. Para isso, os helicópteros continuam sobrevoando a área bem próximos à água. Há, ainda, lanchas no local com equipes do Corpo de Bombeiros, da prefeitura, da Marinha e da Capitania dos Portos do Amapá.

Fonte: G1 PA.

