Número de venezuelanos refugiados dobra no Brasil

Um novo levantamento do Ministério da Justiça aponta um aumento considerável na quantidade de venezuelanos refugiados no Brasil. O número dobrou de janeiro a julho, segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Segundo a jornalista, em Roraima, que faz fronteira com a Venezuela, só em janeiro, pediram refúgio 608 cidadãos. Neste mês, 1.119 solicitações. No total, já somam 6.438 venezuelanos no país.

No segundo mês do ano, o número de pedidos (403)foi inferior a janeiro. Em março, foram 451. Já em abril, houve a primeira explosão, com 1.661 pedidos, seguida de maio, com o registro de 2.196.

Demanda

Devido ao alto número de pedidos de refúgio, a Polícia Federal reforçou o efetivo e praticamente dobrou o número de homens na fronteira do Brasil. Voluntários do Instituto de Migrações e Direitos Humanos, cerca de 20, também dão suporte no local.

