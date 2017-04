Números de empregos formais no Pará crescem em fevereiro

Os dados oficiais do Ministério do Trabalho registraram saldo positivo de 1.005 postos

Uma pesquisa feita pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese/PA), através de convênio de cooperação técnica firmado com a Prefeitura Municipal de Belém (PMB), por meio da Secretaria Municipal de Economia (Secon), baseada em dados oficiais do Ministério do Trabalho, mostrou crescimento de 0,30% de geração de empregos formais na Região Metropolitana de Belém (RMB) em fevereiro de 2017.

No Período, 9.234 admissões foram efetuadas, contrapondo os 8.229 desligamentos da mesma época, o que significa um saldo positivo de 1.005. Os destaques para esses postos foram os sertores de serviço e construção civil, como pode ser visto na tabela:

No mesmo período do ano de 2016, o saldo também mostrou-se positivo, apesar de com porcentagens menores, marcando a faixa de 286 quando feita a comparação entre admissões e desligamentos.

