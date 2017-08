Nunca vão saber por que pai matou filha no Dia dos Pais, diz delegada

“O que pode ter levado um pai a expressar tanto ódio para dar três tiros no peito de uma filha? Ninguém nunca vai saber porque não deu tempo nem dela desabafar com alguém”, disse a delegada em entrevista ao G1.

A delegada Débora Cristina Abdala Nóbrega, responsável pelo caso da mãe e da filha mortas a tiros pelo pai no domingo (13), Dia dos Pais, em Guaraci, no interior de São Paulo, revelou que “ninguém nunca vai saber” o que levou o homem a cometer o crime.

