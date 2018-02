O Caos – Descaso e abandono nas rodovias no Pará

Como já é de costume de muitos anos para quem transita em um região para outra no estado do Pará , o sofrimento dos usuários das principais rodovias federais que cortam o estado, a exemplo da BR 230 (Transamazônica) e BR 163 (Cuiabá/ Santarém).

*BR 230 entre Ruropólis/Itaituba-PA -(Foto WhatsApp)- Rodovias importantes para a produção agrícola que tem crescido muito nos últimos anos, mas que infelizmente ainda estão vivendo apenas de promessas e com muito dinheiro INVESTIDO do governo federal com a incompetência do DNIT no estado.

A classe política do estado do Pará, parecem não estar muito preocupados com a trafegabilidade, nas rodovias, que tem em abundância, pouco se vê por parte deles ás cobranças da capital junto ao governo federal em Brasília, para que haja investimentos urgentes em infra estrutura, para que melhore as condições atuais para que alavanca a economia e promova o desenvolvimento do agronegócio na região.

A exemplo da Transamazônica que atravessa o estado do Pará, construída para o desenvolvimento do Brasil, só não tem trafegabilidade no estado(PA) ao resto esta com ótima conservação.

Veja indignação desta apresentadora -Assista este Vídeo;

A rodovia BR 163 que vem do sul do Brasil, hoje transporta economia do agronegócio, motorista ficam dias para trafegar um trecho de 700 km do Mato Grosso até o porto de Miritituba.

Conforme dados do Governo do Mato Grosso a logística da BR 163 não segue avanço do agronegócio – O agronegócio no estado (MT) “cresceu a passos largos nos últimos 20 anos”, se destacando como um dos maior produtor, porém, a infraestrutura logística [BR 163] não acompanhou essa expansão, os prejuízos são incalculáveis.

Segundo Taques, a logística está sufocando a produção rural, não apenas para o agricultor, mas para toda a cadeia produtiva, e o estado do Pará não faz a parte dele, reclamou.

Enquanto isso a imagem da foto retrata o atual cénário de abandono e descaso das autoridades estaduais.

DNIT/PA ignora o caos nas rodovias

A precariedade do asfalto de pelo menos 600 quilômetros da rodovia federal BR 163 no Pará, principal para escoamento da safra de grãos do Mato Grosso até os portos de Miritituba e Santarém, no Pará, já vem trazendo prejuízos à economia do Estado e ao Brasil, e a situação pode se agravar ainda mais, por causa da intensidade das chuvas, as medidas foram tomadas fora do tempo. O Dnit vistoriou as obras e culpou as chuvas, ignora que o caos existe, divulga dados que mais de 200 homens trabalham num trecho de 90 km, mas na verdade existe um atoleiro de 2km na rodovia, que esta ocasionando o caos e esta intransitável. Nenhum metro de asfalto foi construído neste trecho, as obras de pavimentação não iniciaram.

Especificamente sobre a recuperação do trecho da rodovia federal em território paraense, as notícias não são animadoras. O DNIT demorou em iniciar a recuperação do trecho de 90 quilômetros da BR-163, entre Novo Progresso e Itaituba. O Exercito foi chamado para operação emergencial e asfaltar a rodovia, chegou já no início do período de chuvas amazônicas, pouco fez e a rodovia tem problemas no trecho.

O trecho pavimentado de 65 km no Município de Novo progresso o DNIT tem demonstrado a falta de gerencia, iniciou os trabalho tardio [período de chuvas amazônicas ] e autorizou colocar terra para tapar buracos, a situação é critica no trecho os serviços realizados pela empresa “Fratello Engenharia” esta esfarelando e buracos aumentando, dificultando a vida tem que trafega por ela. O Custo inicial nesta operação é de R$ 21 milhões.

Leia Também:BR 163-Recuperação do DNIT com custo de R$ 21 milhões, está virando farofa na rodovia BR 163

O DNIT Informou que, quando passar o período chuvoso, será feita operação tapa-buracos e proteção com capa asfáltica.

Rodovias Paraenses

Em relevante estudo fica claro que praticamente todos trechos sob responsabilidade do DNIT no Estado apresentaram problemas de trafegabilidade, é necessário que os governantes saiam em busca de solução para as rodovias federais no Estado. “O Pará está ilhado em seus principais eixos”, isso é um desastre” , não podemos deixar que o DNIT venha usar as chuvas como desculpa para não atacar o problema de frente. “Se o governo quiser, ele pode resolver o problema, falta querer, nossa opinião!

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Atoleiros dificultam a vida dos Motoristas na Transamazônica /veja vídeo;

Rodovias do Pará Conheças as principais estradas federais que cortam o Estado, no Norte do Brasil BR-010

Extensão: 458,2 km

Origem/Destino: Começa na divisa do Pará com o Maranhão e termina em Belém

Por onde passa: Dom Eliseu, Gurupizinho, Paragominhas, Mãe do Rio, São Domingos do Capim, Irituia, Vila Conceição, São Miguel do Guama, Santa Maria do Pará, Colonia do Prata, Igarapéaçu, Barro Branco, Castanhal, Santa Isabel do Pará, Cajueiro, Benevides, Benfica, Alça Viária BR-153

Extensão:151,9 km

Origem/Destino: Começa na ligação com a BR- 222 e termina em São Geraldo do Araguaia, na divisa com Tocantins

Por onde passa: Marabá BR-155

Extensão: 344 km

Origem/Destino: Começa em Redenção e termina em Marabá

Por onde passa: Rio Maria, Xinguara, Eldorado dos Carajás BR-158

Extensão: 894km

Origem/Destino: Começa em Altamira e termina na divisa do Pará com Mato Grosso

Por onde passa: Igarapé, São José, Ourilândia, Juan, Redenção, Cumaru do Norte, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, Vila Madii BR-163

Extensão: 1962,9km

Origem/Destino: Começa na divisa do Pará com o Mato Grosso e termina na fronteira do Brasil com Suriname

Por onde passa: Igarapé, Cintura Fina, Salto Curuá, Castelo dos Sonhos, Novo Progresso, Itaituba, Igarapé do Lauro, Trairão, Rurópolis, Aveiro, Belterra, São José, Alter do Chão, Santarém, Alenquer, Bulandeira, Boca Nova, Camburão, Rio Mamia, Cipoal, Onças, Cachoeira Porteira, Igarapetajá, Acotipa BR-210

Extensão: 589,6km

Origem/Destino: Começa na divisa do Pará com o Amapá e termina na divisa com Roraima

Por onde passa: Mapuera BR-222

Extensão: 510,2km

Origem/Destino: Começa na divisa do Pará com o Maranhão e termina em Rio Bacajá

Por onde passa: Dom Eliseu, Rondon do Pará, Abel Figueiredo, Bom Jesus do Tocantins, Morada Nova, Marabá, Igarapé Vermelho BR-230

Extensão: 1569,6 km

Origem/Destino: Começa na divisa do Pará com Tocantins e termina em Palmares

Por onde passa: São Raimundo Araguaia, Marabá, Cidade Nova, Itupiranga, Novo Repartimento, Pacajá, Anapú, Senador José Porfirio, Belo Monte, Altamira, Vitória do Xingu, Brasil Novo, Medicilândia, Uruará, Marizeira, Placas, Rurópolis, Campo Verde, Mirituba, Itaituba, Igarapénambuí, Igarapémontanha, Igarapémissão, Igarapéquatá, Igarapépreto, Jacareacanga, BR- 235

Extensão: 590,7km

Origem/Destino: Começa na divisa do Pará com Tocantins e termina em Cachimbo

Por onde passa: Santa Maria das Barreiras BR-308

Extensão: 318,9km

Origem/Destino: Começa na ligação com a BR-010, em Belém, e termina em Vizeu, na divisa com o Maranhão

Por onde passa: Benfica, Canutama, Benevides, Cajueiro, Santa Izabel do Pará, Castanhal, Barro Branco, Igarapéaçu, Colonia do Prata, Santa Maria do Pará, Salinópolis, Bonito, Boa Esperança, Capanema, Bragança, Augusto Corrêa, São José do Gurupi BR-316

Extensão: 274 km

Origem/Destino: Começa na ligação com a BR-010, em Belém, e termina em Alto Bonito, na divisa com o Maranhão

Por onde passa: Benfica, Canutama, Benevides, Cajueiro, Santa Izabel do Pará, Castanhal, Barro Branco, Igarapéaçu, Colonia do Prata, Santa Maria do Pará, Salinópolis, Bonito, Boa Esperança, Capanema, Bragança, Capítão Poço, Vizeu BR- 417

Extensão: 336 km

Origem/Destino: Começa em Afuã e termina em Limoeiro do Ajurú

Por onde passa: Anajás, Brilhantina, Ponta de Pedra, Tucuruí, Breu Branco, Joana Peres, Cametá Fonte: Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes)

Por Adecio Piran Para Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...