O clima tenso – Neri Prazeres acusado de articular morte de sindicalista em Novo Progresso

Em vídeo Alenquer disse estar marcado para morrer, mandantes é de Novo Progresso.



De acordo com o sindicalista, Neri Prazeres (foto) é o líder do movimento que planeja mata-lo, em seguida acusa o Presidente do Sindicato do Produtores Rurais Agamenon Menezes e o Presidente do Sintraf seu Dico de serem grileiros e também querem sua cabeça.

Em Um vídeo postado no YouTube o representante dos sem terras que liderou uma invasão em uma propriedade as margens da rodovia BR- 163, disse estar ameaçado de morte pelo Empresário de Novo Progresso e ex-prefeito Neri Prazeres.

Alenquer se intitular líder dos em terra da rodovia BR-163, ele acusa o Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Novo Progresso Agamenon Menezes de ter participado da morte de outro sindicalista (Brasília) em 2002 no distrito de Castelo de sonhos.

De acordo com Alenquer , foi registrado uma denuncia junto ao MPF ,PF e ouvidoria agrária em Brasília. O sindicalista cita o nome do Procurador da Republica Felicio Pontes e afirma que todos os envolvidos serão presos.

Outro Lado

O Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Novo Progresso, “Agamenon Menezes” , disse que as acusações não procedem que o vídeo já esta nas mãos do advogado para as devidas providencias. Ele grila terra e vende depois se faz de vitimas,relatou!

“Neri Prazeres” divulgou nota dizendo este camarada chamado de Alenquer é uma figura conhecida na região por grilagem e terras, grila e vende, em Novo Progresso, criou uma associação envolvendo e extorquindo pessoas humildes , cobra R$ 100 a R$ 150 reais, por cada sócio. Depois mais mensalidade e já possui mais de mil associados, basta fazer a conta quanto recebe por mês? O sindicalista me procurou para dar apoio politico como eu não concordo com bandidagem, nunca dei e jamais darei apoio a este tipo de gente , então resolveu me atacar e me caluniar, mas como sempre fiz tudo dentro da lei ele vai responder pelas calunias e difamação, diz a nota.

O Presidente do Sintraf o seu “Dico” , disse que tem historia de dignidade frente seu trabalho no município e região, quanto a pessoa que divulgou o vídeo acredita ser desequilibrado e prefere não responder , pois acredita esta sendo perseguido com leviandade por este sujeito, disse.

Por Redação Jornal Folha do Progresso Vídeo Youtube

