Assassinato- Civil investiga morte de fazendeiro em Tucuruí

A Polícia Civil continua as investigações do assassinato do fazendeiro David Lucas, de 76 anos, executado na noite de quarta-feira (6), as proximidades da Vila Permanente em Tucuruí, no sudeste paraense.

A Polícia Civil deslocou uma equipe, nesta quinta-feira (7), a Tucuruí para ajudar nas investigações do assassinato do fazendeiro. Há a suspeita de que a morte do fazendeiro tenha algum envolvimento com a morte do prefeito de Tucuruí, Jones William no último dia 25 de julho.

Outro crime

Uma outra execução foi registrada na quarta-feira no município, quando o Ibervan Aquino dos Santos, vulgo “Pouca Sombra”, foi morto a tiros quando trafegava em sua motocicleta na estrada Transcametá. A polícia acredita que os crimes estejam interligados e relacionados com a morte do prefeito de Tucurui, Jones William, executado com vários tiros no dia 25 de julho deste ano.

O homem que é suspeito de atirar no prefeito, Bruno Marcos Oliveira, foi preso no último dia 6, no aeroporto de Belém. A polícia investiga agora o possível envolvimento de Bruno Marcos com os dois homens executados ontem.

O corpo de José David foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade e passa por perícia nesta quinta-feira (7).

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...