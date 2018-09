O curioso uso que pescadores do Quênia fazem da camisinha

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Estávamos pescando em alto mar no Oceano Índico. Eram 23h, e as ondas estavam fortes. Isso fez nosso barco virar. Estávamos em seis, e quatro morreram. Eu e meu colega conseguimos nadar até a praia.” Fonte: G1

Mas, no Quênia, elas são empregadas de um jeito diferente: pescadores as estão usando quando saem para o mar. Camisinhas são à prova d’água, então, servem para proteger celulares durante a pescaria.

