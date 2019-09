“O diabo é visto em Novo Progresso”

(Foto:Reprodução blog do Adecio Piran)- Hoje o leitor do blog ,enviou um texto , em que ele relata que um morador de Novo Progresso, região rural, diz que viu o diabo em meio ao fogo.

Ele nos contou, que já passava das 13 horas quando ele ia pela vegetação em sua propriedade, quando avistou fumaça, começou correr, – ouvido começou chiar- rapidamente chegou ao local da fumaça e estranhamente não tinha mais a fumaça, nem fogo. Quando virou para retornar o fogo alto violento em sua frente ao meio a pastagem, começou a gritar uma labareda alta apareceu com o diabo no meio, saio correndo desesperado entrou na floresta e se perdeu. Perdido na floresta, contou que rezava sem parar o Pai Nosso e Ave Maria mentalmente, e ai que as coisas começaram a ficar mais assustadora, ao longe ele ouvia cavalos relinchando e cachorros latindo, e um som que parecia vir de vários cavalos galopando pela rua de pedra, como se estivessem vindo em sua direção. Após dois dias e meio na mata, sem rumo, somente tomando agua de córrego, outra vez se deparou a sua frente um homem montado em um cavalo, estava escuro, mas dava pra ver bem a silhueta do homem e seu cavalo, era como que se aquele homem o olhasse, por um momento ele viu os olhos do homem ascender como se fosse a lua.

Segundo ele este homem desceu do cavalo, bem vestido de terno e gravata, veio até a sua direção, circulou ao redor e sumiu de sua vista, quando ele olha para o lado – assustou, homem estava sentado em cima de uma arvore deitada ao solo, o homem de terno apareceu do nada com um charuto aceso , deu uma tragada logo em seguida disse:

“Vou levar muitos ainda neste lugar, vão todos ser meu, começando por você” ele apontou para ele olhando para o crucifixo na corrente do pescoço, rindo disse “este ai, os abandonou a muito tempo” porque você foi apagar o fogo? O homem perguntou quem era ele e a resposta foi, Sou Lúcifer deus deste mundo.

Foi ai que ele começou a rezar e repreender o demônio, que se irritou e sua feição ficou assustadora, ele achou que ia morrer, porem quando demônio foi toca-lo, um clarão surgiu com um Padre de terço em mãos fazia uma oração expulsando o demônio da vida das pessoas, ele diz lembrar bem das palavras do Padre “Eu te repreendo em nome de “Nosso Senhor Jesus Cristo Todo Poderoso”, todo demônio e espírito maligno vai sair de sua vida agora”, prometa que nunca mais fará fogo na vegetação, neste momento o Diabo sumiu, ele então conseguiu encontrar o rumo (uma picada de divisa) e sair dali.

Ele termina seu e-mail dizendo: “Novo Progresso precisa de Deus, nós todos precisamos, o fim está próximo e o que eu vi naquele lugar é um alerta para todos nós”.

Agora se é verdade ou não, vocês que me dizem. Mas que eu precisava registrar isso aqui no blog, eu precisava. Mais uma história de Novo Progresso. Terra de Todos.

Fonte:Blog Adecio Piran

