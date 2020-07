O diferencial da gestão de um dos maiores hospitais públicos de câncer infantil do país

_No dia Administrador Hospitalar (14), diretora do Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém, fala sobre a gestão da unidade, que é referência na região Norte do país_

Em 2015, a inauguração de um hospital público dedicado exclusivamente ao diagnóstico e tratamento do câncer infantojuvenil mudou a vida de crianças e adolescentes acometidos pela doença no Pará. Hoje, com mais de um milhão de atendimentos realizados, o Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, unidade gerenciada Pró-Saúde em Belém, é considerado um dos maiores do país, com um trabalho baseado na dedicação, estudo e respeito às culturas.

“Os bons resultados clínicos e de gestão do Oncológico Infantil são frutos de entrega e dedicação intensa de seus gestores e colaboradores, sendo uma construção coletiva, com participação inclusive dos usuários. Na gestão de uma unidade de oncologia pediátrica, ter excelente conhecimento técnico e as melhores práticas é essencial, mas conhecer as crianças, suas famílias, o time de colaboradores e respeitar as individualidades de cada um é indispensável”, explica Alba Muniz, diretora da unidade desde 2015.

Atualmente, cerca de mil crianças e adolescentes de municípios do Pará e de estados vizinhos como o Amapá estão em tratamento no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo. No ano passado, a unidade, que é referência para diagnóstico e no tratamento do câncer infantil, superou a marca de um milhão de atendimentos. Foram mais 110 mil sessões de quimioterapias, 56 mil consultas, 651 mil exames e 5.500 internações, com um índice de aprovação de 98%.

Ainda em 2019, o Hospital se tornou o primeiro na rede pública do país, com atendimento em oncologia pediátrica, a conquistar a certificação ONA 3 – Acreditado com Excelência, nível máximo de reconhecimento concedido pela Organização Nacional de Acreditação, entidade respeitada e com atuação nacional responsável pela avaliação dos serviços de saúde do País, destacando os melhores resultados de gestão, qualidade e segurança voltados ao paciente.

Na trajetória de reconhecimentos, certificações e contribuição para melhoria dos serviços de oncologia pediátrica no país , Alba ressalta a importância de valorizar os aspectos científicos e humanos para a assistência de qualidade. “A condução de processos e pessoas requer o conhecimento profundo de ambos. No Hospital Oncológico Infantil, incentivamos esta prática desde o início. Além disto, Oncologia Pediátrica é uma área das mais gratificantes, pelo potencial de resgatar e transformar a vida das pessoas, sejam elas nossos pacientes ou nossos colaboradores”, complementa

Sobre a Pró-Saúde

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade. Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil. Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 24 cidades de 12 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

A criação da Pró-Saúde fez parte de um movimento que estava à frente de seu tempo: a profissionalização da ação beneficente na saúde, um passo necessário para a melhoria da qualidade do atendimento aos pacientes que não podiam pagar pelo serviço. O padre Niversindo Antônio Cherubin, defensor da gestão profissional da saúde e também pioneiro na criação de cursos de Administração Hospitalar no País, foi o primeiro presidente da instituição.

Por:Marcelo Leite

Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...