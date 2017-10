‘O Gilmar começou a ajudar a gente’, diz diretor da J&F

Um dos diretores do grupo J&F, Ricardo Saud, comemorou a ajuda indireta do ministro do STF Gilmar Mendes em relação às delações premiadas da empresa. A fala foi feita durante uma conversa com Frederico Pacheco, primo de Aécio Neves, que foi gravada e teve o áudio divulgado nesta quinta-feira (5), pela revista Veja.

Na gravação foi feita em 3 de maio deste ano, quando Saud entregava uma das quatro parcelas de R$ 500 mil que a empresa entregou à Aécio através de Frederico. Durante o ato, os dois conversavam sobre a decisão do STF de soltar o ex-ministro José Dirceu, ocorrida no dia anterior.

“Ninguém vai fazer delação mais”, afirma Frederico. “O Palocci vai, porque ele vai entregar o Lula”, responde Saud, que em seguida, comemora. “Acho que o Gilmar agora começou a ajudar a gente”.

Saud ainda afiram no diálogo que ligou para Joesley Batista logo após saber da decisão do STF, e que entedeu o caso como uma mensagem do STF de que também iria soltar o Palocci, para evitar comprometer outros ministros em caso de delação.

“O Palocci não ia fazer delação?”, diz Saud. “Você acha que ele não ia entregar o Judiciário não? Quantos caras daquele que tá ali que o Palocci ajudou? Ele, José Eduardo, acolá? O que eles fizeram? Correram, soltaram o Zé Dirceu… Falou: ‘Fala nada para ninguém não que nós vamos soltar vocês’. Ficou bom, ué. Ficou bom, mas bom mesmo”, diz Saud.

Fonte: DOL, Com informações do Exame.

