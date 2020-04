O Incra no Oeste do Pará liberou R$ 676 mil em Crédito Instalação, na modalidade Apoio Inicial, para 130 famílias assentadas na região

Os recursos já estão disponíveis para saque na rede do Banco do Brasil ou uso do cartão bancário na função débito.

As assinaturas dos contratos foram realizadas em dezembro de 2019 com agricultores de seis projetos de assentamentos agroextrativistas (PAE) paraenses. No município de Óbidos foram beneficiadas 12 famílias do PAE Três Ilhas, 32 do Madalena e dez famílias do Paraná de Baixo. Em Alenquer foram atendidas 12 famílias do PAE Atumã e oito do projeto Salvação. Em Santarém, 56 famílias do PAE Urucurituba receberam os recursos.

A modalidade Apoio Inicial tem o valor de até R$ 5,2 mil por família assentada e pode ser utilizado para aquisição de itens de primeira necessidade, bens duráveis de uso doméstico e equipamentos produtivos.

Do valor repassado referente ao Apoio Inicial, o Governo Federal concede 90% de desconto na liquidação da dívida do crédito realizada até o prazo de vencimento. Os 10% restantes devem ser reembolsados em parcela única, no prazo de três anos, com taxa de juros anual de 0,5%.

