O jogo do Brasileirão! Cruzeiro busca empate duas vezes e impede Grêmio de virar líder

O melhor jogo do Campeonato Brasileiro! Sem exageros, foi assim o duelo entre Cruzeiro e Grêmio, nesta segunda-feira, no Mineirão. Com três gols em cada tempo, mineiros e gaúchos empataram por 3 a 3 em duelo pela 8ª rodada da competição.

Everton e Michel fizeram 2 a 0 para os visitantes, mas Thiago Neves ainda descontou no 1º tempo. Já na etapa final, Rafael Sóbis empatou para os donos da casa, Ramiro colocou o time gaúcho novamente na frente e Robinho buscou a igualdade mais uma vez.

O empate ainda evitou que o clube tricolor assumisse a liderança do Brasileirão. Caso vencesse, o Grêmio superaria os 20 pontos do Corinthians, mas, com o empate nesta segunda, a equipe fica com 19 pontos, na segunda colocação. Enquanto o time celeste tem 11 pontos e ocupa o oitavo lugar na tabela.

Na 9ª rodada do Brasileiro, o Cruzeiro visita o a Ponte Preta na próxima quinta-feira, às 19h30 (de Brasília). No mesmo dia, o Grêmio recebe o Coritiba, às 21h.

1º tempo a milhão

A primeira etapa foi a milhão. Os donos da casa acertaram a trave duas vezes, teve um contra-ataque com 4 contra 1 dos visitantes que não deu em nada e três gols marcados.

Aos 15 minutos, Luan cobrou escanteio para dentro da área, Kannemann desviou, a bola bateu na trave, e Everton completou para abrir o placar para os gaúchos. Aos 41, Luan colocou mais uma bola na área, Everton bateu após bate-rebate, e Michel empurrou para o gol vazio no segundo poste: 2 a 0.

Mal deu tempo de comemorar, e o Cruzeiro descontou. Ao 45, Alisson cruzou rasteiro da linha de fundo, Kannemann furou, e Thiago Neves bateu no canto para dar ânimo à torcida no Mineirão.

2 º tempo frenético

O gol no fim da primeira etapa fez com que o time mineiro voltasse com tudo para o segundo tempo. E o gol de empate não demorou para sair. Logo aos dois minutos, Thiago Neves dominou no peito e deu belo passe para Rafael Sóbis, que, livre dentro da área, bateu cruzado de canhota para deixar tudo igual.

O Grêmio, entretanto, voltou a marcar e fez o terceiro aos 14. Após belo contra-ataque, Pedro Rocha recebeu de Luan e chutou. Fábio fez a defesa, mas Ramiro aproveitou o rebote e deixou o dele no Mineirão.

Pouco depois, aos 17 minutos, Robinho recebeu na área após bela jogada e bateu rasteiro no canto direito de Marcelo Grohe para empatar mais uma vez.

De gols, foram três, igual no primeiro tempo. mas outras chances pintaram dos dois lados, e o placar não mudou mais por causa dos goleiros. Foram três defesas de Fábio, com direito a um milagre após chute de Everton, e outra bola defendida por Grohe.

Expulso

Ainda no primeiro tempo, o técnico cruzeirense, Mano Menezes, foi expulso por reclamar com a arbitragem. No lugar do treinador, quem comandou a equipe celeste no restante do jogo foi o auxiliar Sidnei Lobo.

