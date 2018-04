O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA NO PARÁ É CONSIDERADO O MAIS VIOLENTO DO BRASIL E ISSO JÁ ACENDE O SINAL DE ALERTA PARA ITAITUBA QUE SEGUE NO MESMO CAMINHO.

A notícia de que o município de Altamira é considerado o mais violento do Brasil, preocupou o poder legislativo de Itaituba. Na sessão desta semana a maioria dos parlamentares fizeram seus pronunciamentos mostrando suas preocupações com o problema da segurança publica da região.

Altamira está entre os municípios mais violentos do Pará com 21 homicídios no primeiro trimestre desse ano, Itaituba nos primeiros três meses do ano teve apenas 12 mortes, 9 a menos que Altamira. Mas o alto índice de violência no município vizinho, já acende o sinal de alerta em Itaituba.

Já o vereador Wescley Aguiar acredita que, essa onda de violência poderá ser combatida se o próprio estado e a união fizerem mais investimentos na área da segurança publica, com a construção de mais centros de recuperação, melhor estrutura para as policias militar e civil bem como criando oportunidades de trabalho que possam absorver a maioria dos jovens que se envolvem no mundo da criminalidade por falta de uma oportunidade de emprego.

Na sessão da câmara desta quarta feira o vereador Daniel destacou que o município de Itaituba preciosa receber mais investimentos na segurança, começando pelo aparelhamento da policia Militar.

