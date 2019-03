‘O que é golden shower’, pergunta Bolsonaro após publicar vídeo obsceno

TALITA FERNANDES – BRASÍLIA, DF – (FOLHAPRESS) Um dia depois de ter compartilhado em sua conta oficial do Twitter um vídeo de uma cena do Carnaval que causou polêmica, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) voltou às redes na manhã desta quarta-feira (6) para falar do tema.

Em uma breve postagem, perguntou: “O que é golden shower?” enquanto a hashtag “goldenshowerbolsonaro” figurava entre os temas mais comentados no Twitter no Brasil.

Golden shower é o nome popular (em inglês) para o fetiche de urinar na frente de um parceiro ou sobre ele.

Bolsonaro publicou na terça (5) um vídeo em que um homem aparece dançando sobre um ponto de táxi após introduzir o dedo no próprio ânus. Na sequência, surge outro rapaz que urina na cabeça do que dançava.

Na ocasião, o presidente disse que não se sentia “confortável em mostrar”, mas argumentou que tem “que expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades. É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro. Comentem e tirem suas conslusões [conclusões]”.

Nos comentários à publicação do presidente, críticos e até mesmo alguns que se identificam como apoiadores dele têm lamentado a iniciativa de publicar o vídeo. A postagem feita por Bolsonaro nesta quarta também foi rapidamente respondida por usuários das redes sociais em meio a críticas e gerou até memes. “É isto aqui sr presidente (sic)”, respondeu um deles ao publicar um gif em que um homem aparece dando banho em um cachorro da raça golden retriever em uma bacia.

Outro usuário aproveitou para criticar suspeitas envolvendo o motorista Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flavio Bolsonaro (PSL-RJ), um dos filhos do presidente. Queiroz e o senador são alvos de apuração do Ministério Público em meio a movimentações suspeitas apontadas em relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).

“Golden shower é um termo em inglês para se referir a cheques depositados na conta da primeira-dama, referentes ao pagamento de um suposto empréstimo de R$ 40 mil para quem movimentou R$ 7 milhões em três anos, presidente. Chove ouro”, escreveu.

Em meio às movimentações financeiras que constam no relatório, há um depósito no valor de R$ 24 mil de Queiroz para a primeira-dama Michelle. Bolsonaro e seus familiares negam irregularidades. Em entrevista, o presidente afirmou que o repasse à sua mulher era referente ao pagamento de parte de um empréstimo que ele concedeu ao ex-assessor do filho no valor total de R$ 40 mil.

Ídolo de Bolsonaro, o presidente americano Donald Trump já teve também seu nome associado a golden shower. No início de 2017, um relatório apresentado sem provas dizia que Trump teria aderido à urofilia (termo médico) numa farra com prostitutas em Moscou, em 2013, segundo dossiê de um ex-espião britânico.

Em um trecho, o documento dizia que o empresário teria assistido às garotas urinarem na mesma cama da suíte presidencial do hotel Ritz Carlton onde dormiu, em visita oficial, o casal Barack e Michelle Obama (“que ele odiava”).

Com informações não confirmadas, o documento foi recebido com ceticismo por agências de inteligência e imprensa americana. Trump negou seu conteúdo e apontou um buraco na versão de que é entusiasta da urofilia: “Sou bastante germofóbico”.

Criticado em blocos de carnaval Brasil afora, o presidente Jair Bolsonaro reagiu e usou o Twitter para postar um vídeo escatológico para associar as festividades de rua à obscenidade.

As imagens, feitas em um bloco de carnaval em São Paulo, mostram um homem colocando o dedo no ânus e depois se abaixando para outro indivíduo urinar em sua cabeça.

“Não me sinto confortável em mostrar, mas temos que expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades. É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro. Comentem e tirem suas conslusões [conclusões]”, escreveu Bolsonaro no Twitter.

Segundo a Folha de S. Paulo, o vídeo é de um bloco chamado “Blocu”, que desfilou na última segunda-feira (4), no centro de São Paulo. Após mais de 12 horas de sua publicação, a postagem continuava disponível para os 3,45 milhões de seguidores do presidente na rede social.

Muitos internautas pediram o impeachment do presidente, com base na lei 1.079 da Constituição Federal, que dispõe sobre os crimes de responsabilidade, entre eles “proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo”.

Os blocos pelo país foram marcados pelos protestos contra Bolsonaro, xingado por foliões em diversas cidades. Além disso, muitas fantasias ironizaram as supostas candidaturas laranjas do PSL e a relação da família Bolsonaro com Fabrício Queiroz.

No célebre carnaval de Olinda, o boneco do presidente da República foi hostilizado pelo público e alvo de latas de cerveja, apesar de também ter recebido aplausos.

Bolsonaro ainda criticou “dois famosos” que, segundo ele, acusam o governo de querer acabar com o carnaval, em referência a Caetano Veloso e Daniela Mercury. Na música “Proibido o carnaval”, os artistas defendem a liberdade sexual, ironizam a ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, e demonstram apoio ao ex-deputado Jean Wyllys, que se autoexilou na Europa devido a ameaças de morte.

“Dois ‘famosos’ acusam o governo Jair Bolsonaro de querer acabar com o Carnaval. A verdade é outra: esse tipo de ‘artista’ não mais se locupletará da Lei Rouanet”, escreveu o presidente no Twitter, ao publicar o vídeo de uma marchinha pró-governo. (ANSA)

por Ansa com Notícias ao Minuto

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

