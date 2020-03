O que são app nativos, híbridos e PWA – Quais suas diferenças?

Poder contar com um site é essencial para qualquer empreendimento. Um site não apenas divulga o negócio, como também se torna um eficiente canal de interação entre a empresa e os clientes.

O mesmo vale para o domínio. Registrar um domínio para o site melhora muito a presença digital, trazendo uma série de benefícios, como, por exemplo, credibilidade e um aspecto mais profissional para o negócio.

No entanto, é importante lembrar que não basta ter um site para assegurar uma boa presença online e ter múltiplos canais abertos para o público. De uns tempos para cá, quando se fala em Marketing Digital, não dá para ignorar os aplicativos.

Os aplicativos, dos mais variados segmentos e objetivos, já fazem parte do dia a dia do consumidor em geral. Por isso, utilizar apps para se aproximar e proporcionar vantagens aos clientes em muitos casos nem é mais alternativa, mas sim necessidade.

Entretanto, diante disso, qual o tipo de aplicativo é o ideal para o seu negócio? Qual é a melhor opção entre os tipos existentes no atual cenário? Para saber mais acompanhe esse post!

Quais são os tipos de aplicativos que existem?



Um dos primeiros passos a serem dados antes de criar um app é saber quais tipos existem. O estilo, os propósitos e a área de atuação do negócio são alguns dos fatores que determinam qual o tipo de aplicativo é o mais adequado.

Além do mais, há outro ingrediente fundamental para que o app tenha a qualidade esperada: a boa experiência do usuário. Sem uma boa “User Experience”, também conhecida como UX, o projeto não irá obter bons resultados.

Por isso, ao desenvolver um app para o seu negócio, você deve pensar se ele deve ser um aplicativo nativo, ou um híbrido e, por último, talvez um PWA. Conheça as diferenças, as funcionalidades e as vantagens entre cada um deles.

Aplicativo Nativo

Você se depara com ele praticamente todo santo dia. O WhatsApp, o Facebook, o Waze e o Uber são apenas alguns exemplos dele. Mas, o que é exatamente um Aplicativo Nativo?

É possível afirmar que se trata de um app programado em uma linguagem exclusiva para um sistema operacional. Sendo assim, ele é programado obedecendo as características da linguagem de cada sistema, como Java no Android e Objective-C no iOS, por exemplo.

Ao criar um aplicativo nativo, os desenvolvedores levam em consideração um padrão de design.

Sendo assim, guias são disponibilizadas para cada sistema operacional. Exemplos disso são a guia de design Android e a guia de design iOS, que apresentam as melhores propostas para estabelecer uma boa experiência ao usuário.

Veja abaixo mais alguns dos benefícios que os aplicativos nativos oferecem.

Bom desempenho

A programação própria para um sistema operacional confere um desempenho de qualidade para eles, em que todos os seus comandos atuam de forma eficiente.

Boa experiência de usuário

Eles também denotam uma boa imersão do usuário na hora de interagir com as suas funcionalidades.

Possibilitam funcionamento offline

Não dependem exclusivamente de uma boa conexão para que o seu funcionamento seja adequado.

Aplicativos Híbridos

O nome já diz tudo, pois esses aplicativos possuem uma mistura das linguagens usadas nos apps nativos e na linguagem web.

Sendo assim, é possível afirmar que eles apresentam parte do seu código desenvolvido em linguagens usadas por sites mobile, como, por exemplo, HTML5, JavaScript e CSS, enquanto a outra parte, se comunica com o sistema operacional do aparelho.

Um exemplo de aplicativo híbrido é o serviço de streaming Netflix. Ele tem uma interface construída em linguagem usada no desenvolvimento web, enquanto o serviço de carregamento é nativo, assegurando uma performance mais eficiente.

Agora que você conheceu mais sobre os aplicativos híbridos, confira a seguir alguns benefícios desse tipo de tecnologia.

Custo

Por usar um tipo de código mais conhecido, o tempo e o custo se tornam menores quando comparado com os nativos.

Atualizações rápidas

O uso de um código exclusivo também facilita a realização das atualizações, as tornando mais rápidas e fáceis.

Mais fácil de achar mão-de-obra

Por utilizar linguagens e tecnologias conhecidas é bem mais fácil encontrar pessoal para o desenvolvimento.

Aplicativo PWA

Também conhecidos como Progressive Web App, eles podem ser disponibilizados para os usuários como sites, aplicativos tradicionais ou móveis.

De uma maneira geral eles conseguem aliar os recursos disponibilizados pela maioria dos navegadores modernos, tudo isso com as vantagens da experiência mobile.

A grande vantagem dos PWA é que o usuário não precisa instalar o appp antes de saber se o mesmo será útil. Além disso, vale conhecer outros benefícios que os aplicativos PWA apresentam.

Segurança

O aplicativo PWA é considerado uma solução segura, pois não corre o risco de ser desinstalado.

Experiência do Usuário

Também proporcionam uma boa UX, pois são rápidos, responsivos e contam com recursos que facilitam a imersão do usuário.

Progressivo

Os aplicativos PWA possibilitam que o cliente não necessite optar por instalar ou retirar o app. Conforme a sua utilização, o app PWA cada vez mais vai ganhando a “cara” e características de um aplicativo nativo.

Na era dos aplicativos, não faltam opções

Os apps são fundamentais para qualquer estratégia de marketing. Eles proporcionam interatividade e estão sempre à disposição dos usuários, sejam em dispositivos móveis ou não.

Por essa razão, é importante conhecer as características de cada um deles e entender como eles podem beneficiar um negócio.

